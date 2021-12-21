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MHP Karabük teşkilatından Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki - Son Dakika

MHP Karabük teşkilatından Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki

21.12.2021 09:55
MHP Karabük teşkilatından Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki

MHP Karabük teşkilatı Safranbolu Belediyesi bünyesinde birkaç gün önce açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösterdi.

MHP Karabük teşkilatı Safranbolu Belediyesi bünyesinde birkaç gün önce açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösterdi.

MHP Karabük il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları Karabük il ve ilçe teşkilatlarınca yapılan yazılı açıklamada, yerel basında yer alan "Ülkü Ocakları Kitap Fuarına Baskın Yaptı" şeklinde sunulan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milliyetçi hareketin ve ülkü ocaklarına mensup bir grubun Safranbolu'da açılan kitap fuarını ziyaret ettiği ve açılan stantta Demirtaş'a ait kitapların satılmasına tepki gösterdiği aktarılan açıklamada, "Binlerce yıldır Türk yurdu olan tarihi ve turistlik ilçemiz Safranbolu'da terör örgütü tarafından kaleme alınmış ve terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Milliyetçi ülkücü hareket olarak terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine her zaman gösterdiğimiz haklı demokratik tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Her gün yüzlerce Safranbolulu genç ve çocuklarımızın da ziyaret ettiği bu fuarda açıkça terör örgütü propagandası yapılan yayınların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karabük'ün tüm yetkililerinden konu hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Selahattin Demirtaş, Safranbolu, Karabük, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Karabük teşkilatından Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Karabük teşkilatından Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki - Son Dakika
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