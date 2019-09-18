Son Dakika Haberleri: MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama
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MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından MHP Karaman İl Başkanlığı görevine Mahmut Ünüvar getirildi.

MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından MHP Karaman İl Başkanlığı görevine Mahmut Ünüvar getirildi.


MHP Genel Merkezinin takdiri doğrultusunda mevcut İl Başkanı Av. Oktay Yılmaz'ın yerine merkez ilçe başkanı olarak görev yapmakta olan Mahmut Ünüvar getirildi. Ünüvar'dan boşalan merkez ilçe başkanlığı görevine ise Muhammet Mustafa Gözel atandı. - KARAMAN

Milliyetçi Hareket Partisi, Karaman, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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