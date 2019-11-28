MHP Karaman teşkilatının köy ziyaretleri

MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar ve parti üyeleri, merkeze bağlı Yollarbaşı Köyü'nü ziyaret etti.



Ünüvar, köy kahvehanesinde yaptığı konuşmada, köy ziyaretleri vesilesi ile vatandaşlara hem parti çalışmalarına dair bilgi aktardıklarını, hem de hasret giderdiklerini söyledi.



Yollarbaşı Köyü halkının ağırlıklı olarak tarla tarımı ile geçimini sağladığını ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:



"İhtiyaca göre küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın da yapıldığı Yollarbaşı köyümüzde, ana gelir kaynağı tahıl üretimi. Dolayısı ile her işin merkezinde büyük oranda tarım, kısmi oranda da hayvancılık var. Yollarbaşı'na bakıldığı zaman köye yapılacak olan her hizmetin tarımı ve hayvancılığı kolaylaştırdığı takdirde hayatı kolaylaştıracağı, memnuniyeti artırıp burada yaşama fikrini kalıcı hale getireceği görülür."