MHP Karaman teşkilatının köy ziyaretleri - Son Dakika
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MHP Karaman teşkilatının köy ziyaretleri

6 saat önce

MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar ve parti üyeleri, merkeze bağlı Güldere Köyü'nü ziyaret etti.

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MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar ve parti üyeleri, merkeze bağlı Güldere Köyü'nü ziyaret etti.


Ünüvar, köy kahvehanesinde yaptığı konuşmada, güvenli gıdaya ulaşılabilmesi için, güvenilir besin kaynağına sahip köylünün korunması gerektiğini söyledi.


Karaman'ın bütün köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:


"Yereldeki sıkıntıların yerinde tespit edilmesinin ve ilgililere aktarılmasının, yerel siyasetin işlerlik kazanmasıyla mümkün olacağına inanarak başlattığımız köy ziyaretlerimizin sekizinci durağı Güldere Köyümüzdü. İlimizdeki hayvan popülasyonu içerisinde önemli bir yeri olan koyun-keçi, arazi yapısına bağlı kalmaksızın otlak ve mera alanlarını en iyi kullanabilen hayvan türleri olmasından, Güldere köylümüz açısından önemli bir yere sahip. Bu konuda köylünün yem ve mera konusunda iki temel sorunu bulunuyor."

Karaman, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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