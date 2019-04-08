Son Dakika Haberleri: MHP Kars Merkez İlçe Başkanına Silahlı Saldırı

MHP Kars Merkez İlçe Başkanına Silahlı Saldırı

1 saat önce

MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı saldırıKARS - Milliyetçi Hareket Partisi Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halindeyken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı.

MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı saldırı

KARS - Milliyetçi Hareket Partisi Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halindeyken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı.
MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay'a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın sellektör yaptığını gördü. "Bir tanıdık olabilir" düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy'un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.
Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:32 Kaynak: İHA

Kars, Kars Merkez, MHP, Merkez, 3. Sayfa
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