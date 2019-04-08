Son Dakika Haberleri: MHP Kars Merkez İlçe Başkanının Aracına Silahlı Saldırı

MHP Kars Merkez İlçe Başkanının Aracına Silahlı Saldırı

45 dakika önce

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'un aracı silahı saldırıya uğradı.

MHP Kars Merkez İlçe Başkanının Aracına Silahlı Saldırı, System.String[]
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'un aracı silahı saldırıya uğradı. Boy, olayı yara almadan atlattı.

Boy idaresindeki 36 EC 850 otomobil, Mezra köyü mevkisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Aracının arka camlarına kurşunlar isabet ederken Boy, olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:02 Kaynak: AA

MHP, Kars Merkez, Güncel
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