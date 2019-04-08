MHP Kars Merkez İlçe Başkanının Aracına Silahlı Saldırı
45 dakika önce
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'un aracı silahı saldırıya uğradı.
MHP Kars Merkez
İlçe Başkanı Uğur Boy'un aracı silahı saldırıya uğradı. Boy, olayı yara almadan atlattı.
Boy idaresindeki 36 EC 850 otomobil, Mezra köyü mevkisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Aracının arka camlarına kurşunlar isabet ederken Boy, olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:02 Kaynak: AA
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı
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