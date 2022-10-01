Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçen salı günü Sancaktepe'deki bir market çıkışında silahlı saldırıya uğramasının ardından tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Sancaktepe'de geçen salı günü, alışveriş yapmak üzere girdiği marketten çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi gören Hançer, bugün hayatını kaybetti.
MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sn. Erkan Hançer hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek" denildi.
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