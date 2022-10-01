Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de geçen salı günü, alışveriş yapmak üzere girdiği marketten çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi gören Hançer, bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

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