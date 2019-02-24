Son Dakika Haberleri: MHP Kastamonu'da Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Tanıtıldı

MHP Kastamonu'da Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Tanıtıldı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığında Tosya, Seydiler, Bozkurt ve Küre ilçelerinde belediye başkanları ile meclis üyesi adayları tanıtıldı.

MHP Kastamonu'da Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Tanıtıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığında Tosya, Seydiler, Bozkurt ve Küre ilçelerinde belediye başkanları ile meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı düzenlediği tanıtım programları ile belediye başkanları ile meclis üyesi adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Tosya Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil, Küre Başkan Adayı Serkan Sevinç, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Bozkurt Ekeş ve Seydiler Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan için düzenlenen tanıtım programlarında partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Aydın, "Biz hizmet için varız. Biz bu millete karşılıksız hizmet ediyoruz. Bizi birileriyle karıştırmayacak kimse" dedi.

Cumhur İttifakı ruhuna bağlı olduklarını, AK Parti'nin kurumsal kimliğine hiç bir şekilde bir söz söylemediklerini belirten İl Başkanı Yüksel Aydın, "Cumhur İttifakı başımız gözümüz üstüne. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz kızıyorlar. Sizin Genel Başkanınız olabilir ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı. Benim de Cumhurbaşkanım. Ne oluyor size? Bu Abiler kendi açıklarını kapatmak için Cumhurbaşkanına teşekkür etmemize bile tahammül edemiyorlar" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:58 Kaynak: İHA

Tosya, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Kastamonu, Politika
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