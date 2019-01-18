MHP Kastamonu Heyeti, Anadolu Hastanesini Ziyaret Etti
30 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu heyeti, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Kastamonu
heyeti, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti.
MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu
, MHP Eski Milletvekili Emin Çınar
, MHP Kastamonu Merkez
İlçe Başkanı Emre Şahin
ve MHP Kastamonu Merkez İlçe Eski Başkanı İsmail Özcebeci'den oluşan MHP Heyeti Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine ziyarette bulundu. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulunan, istek ve önerilerini dinleyen heyet, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Sinan Altıkulaç'tan bilgiler aldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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