Son Dakika Haberleri: MHP Kastamonu Heyeti, Anadolu Hastanesini Ziyaret Etti

MHP Kastamonu Heyeti, Anadolu Hastanesini Ziyaret Etti

30 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu heyeti, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti.

MHP Kastamonu Heyeti, Anadolu Hastanesini Ziyaret Etti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu heyeti, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti.

MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Eski Milletvekili Emin Çınar, MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ve MHP Kastamonu Merkez İlçe Eski Başkanı İsmail Özcebeci'den oluşan MHP Heyeti Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine ziyarette bulundu. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulunan, istek ve önerilerini dinleyen heyet, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Sinan Altıkulaç'tan bilgiler aldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Kastamonu, Güncel
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