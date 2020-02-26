MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın Hanönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın Hanönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın Hanönü ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Hanönü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın Hanönü ilçesini ziyaret etti, System.String[]

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Hanönü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, daha sonra ilçede bulunan sivil toplum kuruşlarıyla esnafları ziyaret etti.

İlçede bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, "Hanönü için bir olduk" sloganıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hanönü ilçemizde parti teşkilatını, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İlgileri ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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