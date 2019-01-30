MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti.



Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yüksel Aydın, Ankara'daki programları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u ziyaret etti.



İl Başkanı Aydın yaptığı ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek Kastamonu ve ilçelerimizin sıkıntıları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerimizi paylaştık. Kastamonu ve ilçelerimizin mevcut sıkıntıları, sorunları ve problemlerinin çözümü noktasında kendilerinden yardım istedik. Sayın Bakan Yardımcımıza göstermiş oldukları İlgi ve alakadan dolayı Kastamonu halkı adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

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