MHP Kastamonu İl Başkanlığı Vatandaş Ziyaretlerine Devam Ediyor
36 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı ekipleri, Mahalli İdareler Yerel Seçimine yönelik çalışmalar kapsamda vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Kastamonu
İl Başkanlığı ekipleri, Mahalli İdareler Yerel Seçimine yönelik çalışmalar kapsamda vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
MHP Kastamonu İl Başkanlığı, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Başkanlığı oto pazarı ve halk pazarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaretlere MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu
, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın
, MHP Kastamonu 2014 Belediye Başkan Adayı Hayati Hamzaoğlu
ve MHP Kastamonu Merkez
İlçe Eski Başkanı İsmail Özcebeci'den katıldı. Oto ve halk pazarında bulunan vatandaşlara ziyarette bulunan MHP İl Başkanlığı Heyeti vatandaşlar ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Hemşehrilerini ile sohbet edip fotoğraf çektiren MHP İl Başkanlığı Heyeti, hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinledi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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