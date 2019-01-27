Son Dakika Haberleri: MHP Kastamonu İl Başkanlığı Ziyaretlerine Devam Ediyor

MHP Kastamonu İl Başkanlığı Ziyaretlerine Devam Ediyor

21 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı Yerel Seçimlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

MHP Kastamonu İl Başkanlığı Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı Yerel Seçimlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden MHP Kastamonu İl Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Hastanesini ve esnafları ziyaret ettiler.

Ziyaretlere MHP Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Anıl Cem Özcan, MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin, Ülkü Ocakları eski Başkanı Resul Köprülü ve MHP Kastamonu önceki Dönem İl Başkanlarından İbrahim Maşalacı katıldı.

MHP Heyetinin Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap'a gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde istek ve öneriler dinlendi.

MHP heyeti daha sonra Kastamonu Özel Anadolu Hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret etti. Heyet, refakatçiler ile de sohbet ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane personeli, hastalar ve refakatçileri ile sohbet ettiklerini belirten MHP'li heyet "Sağlık personellerinin, hastaların ve yakınlarının karşılaşacakları problemlerde her zaman yanlarında olacaklarını söylediler. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Kastamonu, Politika
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