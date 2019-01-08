MHP Kastamonu İl Teşkilatı, 12 Ocak'ta İl ve İlçe Adaylarını Tanıtacak
30 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli halka açık aday tanıtım toplantısıyla, il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu
İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli halka açık aday tanıtım toplantısıyla, il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Aday toplantısında Sanatçı Ahmet Şafak
konser verecek.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı, düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli aday tanıtım toplantısında il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
12 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Kastamonu Atatürk
Spor Salonunda gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısında; Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu
, Abana
Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür
, Ağlı
Belediye Başkan Adayı Şahin Çolak
, Araç
Belediye Başkan Adayı Fikri Yazan
, Azdavay
Belediye Başkan Adayı Akif Özdemir
, Bozkurt
Belediye Başkan Adayı Bozkurt Ekeş
, Cide
Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak
, Çatalzeytin
Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir
, Daday
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç
, Devrekani
Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aliustaoğlu
, Doğanyurt
Belediye Başkan Adayı Hakkı Çolak
, Hanönü
Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel
, İhsangazi
Belediye Başkan Adayı Hayati Sağlık
, İnebolu
Belediye Başkan Adayı Engin Uzuner
, Küre
Belediye Başkan Adayı Serkan Sevinç
, Seydiler
Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan
, Şenpazar
Belediye Başkan Adayı Mustafa Eğilmez
, Pınarbaşı
Belediye Başkan Adayı Aslan Altuntaş
, Taşköprü
Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatal
ve Tosya
Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil
seçmenleriyle buluşacak.
Halka açık olarak gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında, ünlü sanatçı Ahmet Şafak'ta sahne alacak. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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