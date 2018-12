MHP Kastamonu İl Teşkilatı, 26 Aralık Çarşamba Günü Aday Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirecek

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 26 Aralık Çarşamba Günü Azdavay İlçesinde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 26 Aralık Çarşamba Günü Azdavay İlçesinde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Merkez başta olmak üzere Kastamonu'nun bütün ilçelerinde iddialı olduklarını belirtti.



26 Aralık Çarşamba Günü Azdavay İlçesinde Aday Tanıtım Toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, "Azdavay teşkilatına ve Azdavay halkına bu noktada güveninin sonsuz olduğunu ve Azdavay Belediye Başkanlığını alacaklarını belirtti. Azdavay ilçesinin hem turizm hem tanıtım noktasında, gerekse hizmet alma konusunda hak ettiği yerde olmadığını beyan ederken, bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını, bu çalışmaları ilerleyen günlerde basın ve halkla paylaşacağız" dedi.



Çalışmalarına ve ziyaretlerine hızla devam ettiklerini belirten İl Başkanı Aydın, "Ülkemizin her zaman birlik beraberliğe ihtiyacı var. Verdiğimiz desteği gösterebilmek ve birlik beraberliğimizi daim kılmak için Başta Kastamonu Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'i, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek'i, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası KATSO yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve yönetim kurulu üyelerini ve yine Kastamonu Ticaret Borsası Meclis Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yanık ve yönetim kurulu üyelerini makamlarında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.



"Bu şehrin bütün sorunlarını birlik beraberlik içerisinde hep birlikte çözeceğiz"



Kastamonu'nun sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde çözeceklerini belirten İl Başkanı Aydın, "Bizim önceliğimiz her zaman Kastamonu'dur. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'de Kastamonu'nun her zaman özel bir şehir olduğunu ifade ediyor. Bu memleketin ileriye gitmesi için ne yapılması gerekiyorsa ve ne yapılacaksa Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz her zaman kamu kurum ve kuruluşlarının, odalarımız, vakıflarımız, sendikalarımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarının yanındayız. Bu şehrin bütün sorunlarını birlik beraberlik içerisinde hep birlikte çözeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

