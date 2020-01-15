MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi - Son Dakika

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

Devlet Bahçeli, Kaynaşlı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
Son dakika: MHP, voleybol milli takımımızı hedef alan belediye başkanı için kararını verdi Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula 1 buçuk ton tatlı dağıttı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Küçük Münevver, kapalı kasık fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika Haber
17:18 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür... - Son Dakika Haber
17:18 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika Haber
17:16 Kırmızı Kedi Caddebostan'da - Son Dakika Haber
17:12 Sahte bandrollü makaron bulunduran iş yeri sahibine para cezası - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber
17:06 Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]