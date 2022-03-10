MHP Kayseri heyeti, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın, Pınarbaşı, Sarız, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla Ankara'da ziyaretlerde bulunduğu ve ilçelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum yetkililerine ilettiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile Ankara'da ilk olarak MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Baki Ersoy ile DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a ziyarette bulundu. Görüşmede, Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinin sıkıntıları ve talepleri ile ilgili olarak daha önce verilen dosyaların akıbetleri ile ilgili bilgiler alındı.

İncetoprak, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'un öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde belediyelerimizin daha önceki taleplerinin durumu ve yeni taleplerimiz ile ilgili olarak görüştük. Ardından Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti'nin genel başkan yardımcısı ve Kayseri milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki'ye nezaket ziyaretinde bulunduk. Ziyarette, ilçelerimizin ve Kayseri'mizin problemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 16 ilçemize de aynı hizmetlerin yapılması ve sıkıntılarının giderilmesi için gerekli kurumlarla görüştük. Kendisine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim."

Ankara'da MHP Genel Merkezi'ni de ziyaret ettiklerini belirten İncetoprak, burada genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile genel başkan başdanışmanı Yıldıray Çiçek ile de bir süre görüştüklerini ifade etti.