MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yönetimini tanıttı - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yeni oluşturduğu il yönetimini kamuoyuna tanıttı.

İncetoprak, il başkanlığında düzenlediği toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kendisine verilen il başkanlığı görevinden dolayı gururlu olduğunu bildirdi.

Yeni bir ruh, heyecan ve kucaklayıcı yönetim anlayışıyla devraldıkları bayrağı zirveye taşımak için çalışacaklarını belirten İncetoprak, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne nice başarılar yaşatmak üzere yola çıkıyoruz. Allah bu yolda bizleri mahcup etmesin. Tüm ülkücü camiaya hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yeniden oluşturulan MHP Kayseri il yönetimi basına tanıtıldı.

Adnan İncetoprak başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde yer alan Seyit Demirezen ve Mehmet Gülsoy ikinci başkan, Akan Çelik il sekreteri, Serkan Kural il muhasibi, Ahmet Bağçovan, Hasan Güllü, Tuğran Türküm, Uğur Nuri Akın, Abdullah Ayaz, Serap Şule Kalın, Mahmut Sami Yalçın, Cemal kılıç, Mehmet Köşker, Hüseyin Mercan, Murat Titizbaş, Hüseyin Baran, Çetin Başpınar, Mehmet Alper Altuntaş, Hasan Kahraman, Ahmet Aldaş, Türker Horoz, Derviş Özçekirdek, Mustafa Çakır ve Derviş Kilci başkan yardımcısı olarak görev aldı.