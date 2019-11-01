MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
Tok'un kulladığı 38 SE 064 plakalı otomobil, Komando Caddesi'nde, karşı yönden gelen Hakan Tuncer yönetimindeki 38 AYY 796 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan Tok ve Tuncer, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Serkan Tok ve Hakan Tuncer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.