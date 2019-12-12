MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Tok, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy veren Tok, aynı kategoride Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına da oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Tok, yaşam kategorisinde ikinci oyunu da Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" fotoğrafına verdi.

Tok, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy verirken aynı kategoride Şahika Ercümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için de oy kullandı.

AA'nın Türkiye'nin ve dünyanın sesi, gözü konumunda olduğunu ifade eden Tok şöyle konuştu:

"Fotoğraflara baktığımızda çok emek verilmiş bir çalışma olduğunu görüyoruz. MHP 50 yıllık siyasi bir harekettir. Bizim bu 50 yıllık hayatımızda sizler de bizim sesimizi duyurmamızda yardımcı oldunuz. Dış dünyada yaşanan gelişmeleri bize, Türkiye'de yaşananları da dünyaya duyurmanız adına yaptığınız çalışmaları takdir ediyoruz. Nice yıllara ulaşmanızı diliyorum."

Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Kayseri, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi
20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Temizlik yaparken canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
16:13 KÜÇÜKÇEKMECELİLERE SMS ŞOKU - Son Dakika
16:13 İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika
16:13 Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
16:12 Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un! - Son Dakika
16:08 Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:17:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]