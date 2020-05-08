MHP Kayseri İl Başkanı Tok'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok mesajında, annelerin, aile hayatının birleştirici unsuru, sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğunu belirtti.

Anneliğin kutsal olduğuna değine Tok, "Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bu bakımdan, bu anlamlı günde, annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır." ifadelerini kullandı.