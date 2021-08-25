MHP Kayseri İl Başkanlığına Adnan İncetoprak atandı - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanlığına Adnan İncetoprak atandı

MHP Kayseri İl Başkanlığı'na Adnan İncetoprak'ın atandığı bildirildi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'na Adnan İncetoprak'ın atandığı bildirildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Kayseri il başkanlığına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle, Adnan İncetoprak'ın atandığını belirtti. Ersoy, önceki dönem il başkanı Serkan Tok'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İş insanı İncetoprak, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin başkanlığını da yürütüyor.

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