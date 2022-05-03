MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de MHP tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasındaki programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, birlik ve beraberlikle bir bayramın daha mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların hem inanç hem de kültür yönüyle değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, bugünlerin milli birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli olduğunu dile getirdi.

Önemli bir dönemden geçildiğini anlatan Özdemir, "Bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, aynı zamanda 3 Mayıs Milliyetçiler Günü. Milliyetçiliğin fikir babalarının ve atalarının verdiği haklı mücadelelerin kararlılıklarının aynı zamanda bizim nazarımızda zaferle taçlandığı bir gündür." ifadelerini kullandı.

Özdemir, herkesin bayramını kutlayarak, tüm İslam alemine barış ve esenlik temennisinde bulundu.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ise 3 Mayıs'ın milliyetçiliğin siyasallaşması yolunda güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

"Tüm ülkücü ve milliyetçilerin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutlarım." diyen İncetoprak, partililerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Özdemir ve İncetoprak partililerle bayramlaştı.