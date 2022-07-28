Milletvekili Baki Ersoy ve oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Milletvekili Ersoy da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Baki Ersoy, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Altan Aydemir, yönetim kurulu üyesi Mükremin Suludere, İncesu Şoförler Odası Başkanı Mustafa Büyüköz, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa, Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Bünyan Şoförler Odası Başkanı Serkan Dilekmen ve Pınarbaşı Şoförler Odası Başkanı Cevdet Uslu ile Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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