MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, Ogan'a "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, Ogan'a, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanmasından dolayı "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Ersoy, "Hemşehrimiz, kıymetli ağabeyimiz Sayın Ayhan Ogan'a, Cumhurbaşkanı Danışmanı görevine atanmasından dolayı tebrik ziyaretinde bulundum. Yüce Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, yolunu bahtını açık etsin." ifadelerine yer verdi.