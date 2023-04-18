MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı

18.04.2023 10:32

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanının, trafikte tartıştığı alkollü bir sürücünün aracını 5-6 el ateş ederek durdurduğu ve sürücü koltuğunda oturan kişiyi döverek cep telefonunu aldıkları iddiası gündeme geldi. Olaya ilişkin açıklama yapan MHP'li Özdemir, "Bahsedildiği gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'le ilgili iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 13 Nisan'da iki danışmanıyla Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı isimli bir sürücüyle sollama tartışmasına tutuşan Özdemir'in yaşanan kovalamaca sonunda aracı durdurmak için 5-6 el ateş ettiği öne sürüldü.

DÖVÜP CEP TELEFONUNU ALDILAR İDDİASI

Kurşunların araca isabet etmesinin ardından Özdemir ve iki danışmanının alkollü olan sürücüyü dövdüğü ve cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.

"BAHSETTİĞİNİZ GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Hacıbektaş Emniyeti'ne de yansıdığı da iddia edilen olayın sorulması üzerine MHP'li Özdemir, "Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" açıklamasında bulundu.

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İsmail Özdemir, Kayseri, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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