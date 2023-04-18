MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı

6'lı Masa'ya nasıl döndü? Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla bu 2 soruyu sormuş

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'le ilgili iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 13 Nisan'da iki danışmanıyla Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı isimli bir sürücüyle sollama tartışmasına tutuşan Özdemir'in yaşanan kovalamaca sonunda aracı durdurmak için 5-6 el ateş ettiği öne sürüldü.

DÖVÜP CEP TELEFONUNU ALDILAR İDDİASI

Kurşunların araca isabet etmesinin ardından Özdemir ve iki danışmanının alkollü olan sürücüyü dövdüğü ve cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.

"BAHSETTİĞİNİZ GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Hacıbektaş Emniyeti'ne de yansıdığı da iddia edilen olayın sorulması üzerine MHP'li Özdemir, "Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" açıklamasında bulundu.