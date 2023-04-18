MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'le ilgili iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 13 Nisan'da iki danışmanıyla Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı isimli bir sürücüyle sollama tartışmasına tutuşan Özdemir'in yaşanan kovalamaca sonunda aracı durdurmak için 5-6 el ateş ettiği öne sürüldü.
Kurşunların araca isabet etmesinin ardından Özdemir ve iki danışmanının alkollü olan sürücüyü dövdüğü ve cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Hacıbektaş Emniyeti'ne de yansıdığı da iddia edilen olayın sorulması üzerine MHP'li Özdemir, "Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika