Son Dakika Haberleri: MHP Kayseri Milletvekili Özdemir'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Soru Önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Özdemir'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Soru Önergesi

1 saat önce

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru önergesi verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Özdemir'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Soru Önergesi, System.String[]
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru önergesi verdi.

Miletvekili Özdemir, Kayseri- Mersin arasındaki demiryolu hattı ile ilgili soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'de üretilen ürünlerin uluslar arası pazara açılma noktasında konteyner gemi taşımacılığı için Mersin limanı kullanılmaktadır. Kayseri'den çıkan ticaret ürünleri demiryoluyla Mersin limanına taşındıktan sonra buradan gemilere yüklenmektedir.

Kayseri-Mersin arasında var olan demiryolu hattının oldukça eski olduğu göz önüne bulundurulursa, bu hattın yeniden yapımı, hat üzerinde taşıma sistemlerinin yenilenmesi ve böylelikle taşıma süresinin daha da kısalmasıyla alakalı bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mı?

Kayseri'den çıkan ticaret ürünlerinin Mersin limanına taşınması için uygulanan ücret tarifesi neye göre belirlenmektedir? Konteyner ve ton başına ne kadar ücret alınmaktadır?

Aynı hat üzerinde taşımacılık için tespit edilen fiyatın son 10 yıldaki birim ücreti yıllara göre nasıl değilmiştir?

Son günlerde Kayseri basınında çıkan kimi haber ve yorumlara göre Kayseri-Mersin arasındaki demiryolu yük taşımacılığının, Çin-Kayseri arasındaki nakliyeden daha pahalı olduğu iddia edilmektedir. Bu, doğru mudur?" - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Mersin, MHP, Milletvekili, Kayseri, Politika
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