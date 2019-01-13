Son Dakika Haberleri: MHP Keçiören İlçe Başkanlığı Yeni Binası Hizmete Açıldı

MHP Keçiören İlçe Başkanlığı Yeni Binası Hizmete Açıldı

57 dakika önce

MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binası hizmete açıldıANKARA - MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binasına taşındı.

MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binası hizmete açıldı

ANKARA - MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binasına taşındı.
MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binası hizmete açıldı. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Keçiören İlçe Başkan Alpaslan Doğan ve diğer yetkililer katıldı.
Açılışta konuşan MHP Genel Başlan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'de sulh ve sükun içinde, kardeşlik hukukunu pekiştirerek, birlik ve beraberlik arzularını büyüterek yürümenin en büyük dilekleri olduğunu söyledi. Durmaz, "Geleceğe birlikte yürümek, birlikte bir gelecek kurgusu yapmak ancak ülke ve ülkü sevdalılarının başarabileceği kutlu bir hedeftir. Cumhur İttifakı bekadır, şer güçlere karşı, FETÖ, PKK'nın kontrol ve güdümüne girmişlerse karşı kurulmuş ve asla küçük hedeflere feda edilmeyecek bir manevi niyet ve amel birlikteliğidir" ifadelerini kullandı.
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Türk milleti olarak çok önemli sınavlardan geçtiklerini belirterek, 24 Haziran seçimlerinde ülkenin önünü açan Cumhur İttifakı'nın 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ülkeyi bataklığa sürüklemeye çalışanlara karşı iradesinde bulunduğunu hatırlattı.
Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ilçe teşkilatına 31 Mart'a kadar çalışmalarını isteyerek, Keçiören'in yüzde yüzüne talip olduklarını ifade etti.
Konuşmalardan önce 'Biz Türkiyeyiz' adlı gösteri Ahmet Dursun'un şarkısı eşliğinde sahnelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Sadir Durmaz, Ankara, MHP, Keçiören, Politika
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