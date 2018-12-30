MHP Kesinleşen Adaylarını Açıkladı
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı. MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. İllerden isimleri belli olan adaylar şu şekilde:
" Adıyaman
; Rıfat Erdem, Ağrı
; Servet Al, Artvin
; Mustafa Polat
, Bolu
; İbrahim Doğan
, Hakkari
; Nevzat Doğan
, Muş
; Şerefettin Yatci, Siirt
; Muzaffer Furat, Sinop
; Hasan Demir, Tokat
; Adnan Özmen
, Tunceli
; Mücella Saler, Uşak
; Muhammet Fatih Erdoğan
, Batman
; Hayrettin Bektaş, Şırnak
; Bahar Cavlak, Kilis
; Ömer Yabancı, Düzce
; Erdoğan Bıyık." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:48 Kaynak: İHA
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