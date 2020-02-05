MHP, Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 4 Ekim 2019 tarihinde oluşturulan, "CHP-HDP İlişkilerinin Araştırılması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suç Teşkil Eden Fiil ve Değerlendirmelerinin Araştırılması Komisyonu" çalışmalarını tamamladı. MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP milletvekillerinin konusu suç teşkil eden söz ve fiillerinin raporlanması ve CHP-HDP arasındaki ilişkilerin" araştırılması için oluşturulan komisyonun çalışmalarının tamamlandığını açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını hatırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun konu üzerine başa geçtiğini söyleyerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ terör örgütünce kaset kumpası yapılmasının ardından, 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı seçilmiştir. Genel Başkan seçilmesiyle birlikte CHP, adeta tüm geçmişini inkar eden bir yapıya dönüşmüş, parti içerisindeki Cumhuriyetçi-Milliyetçi insanlar tasfiye edilmiş ve o güne kadar izlenen milli politikalar tamamen değiştirilmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin birçok basın toplantısında işaret ettiği gibi, çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişkiler, ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaştığını kaydeden Yıldız, CHP'nin şu anda takip ettiği siyasetin, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatıştığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ve bazı sözcülerin bir takım siyasi eylemleri ve açıklamalarının suç teşkil ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları aktardı:

"Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında konusu suç teşkil eden fiillere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Görevi, unvanı, makamı ve siyasi pozisyonu ne olursa olsun hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. CHP Genel Başkanı'nın işlediği değerlendirilen, zaman aşımına uğramamış suçlar için yeri, zamanı, içeriği belirtilen eylemleri hakkında Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulması zarureti hasıl olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekilidir ve milletvekili dokunulmazlığı vardır. Ancak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki yasama dokunulmazlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları, bu sırada kullanılan oy, yapılan konuşmalar ile her türlü davranışı kapsadığı açıktır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle çeşitli suçlardan toplam 209 fezleke TBMM'ye gönderilmiştir. Bu fezlekelerden 23'ü Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgilidir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uzun süredir FETÖ terör örgütünün siyasi ayağını (Bylockçu milletvekili listesini) açıklayacağını beyan etmesine rağmen bu açıklamanın henüz yapılmadığına değinen Yıldız, "Bu tarihten sonra da kendisinden beklenen açıklamayı yapmayacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Türk Ceza Kanunundaki suç tanımına birebir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, Anayasa'nın 26'ncı maddesi ile güvence altına alınan 'düşünceyi açıklama, yayma hürriyetinin' dışında kalan çeşitli tarihlerdeki söz ve fiillerinin; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" diye konuştu.

(İHA)