MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

04.04.2021 16:21
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki, System.String[]

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Türk demokrasisinin zaman zaman darbe girişimleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığını belirtti.

Son olarak 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kalkışanların da bizzat Türk milleti tarafından derslerini aldıklarına dikkati çeken Öztürk, "Bünyesindeki müstevlilerden kurtulan Türk ordusu, Türk milletinin emrinde, kanunlara muvafık olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt içinde ve gönül coğrafyamızda kendisine verilen vazifeleri yerine getirmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, " Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da, kısacası görev aldığı her yerde büyük çaba sarf eden Mehmetçiklerin motivasyonunu düşürmek, düşmana hizmet etmek demektir. Mezkur eski askerlerin de bildirisi bu kabilden değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk devletinin ve milletinin zor günler yaşadığı bu kritik süreçte yapılan vesayet makyajlı, darbe imalı ve aba altından sopa gösteren bu açıklamayı demokrasi adına lanetlediğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Artık bildirilerle ayar verilen bir Türk demokrasisi olmadığını herkes öğrenmelidir. Bağımsız Türk yargısı, fitneden başka bir şey üretmeyen ve Türk ordusunun moral ve motivasyon kabiliyetine dil uzatan bu bildiri karşısında üzerine düşeni yapmalıdır. Aksi halde liderimizin de ifade ettikleri gibi taviz veya gecikmenin bedeli ağır olacaktır."

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Kırıkkale, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


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