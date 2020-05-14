MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten Dünya Çiftçiler Günü mesajı - Son Dakika

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu sofralara ulaştıran çiftçilerin emeği ve alın terlerinin kendileri için kutsal olduğunu vurguladı.

Tarımın Türkiye'nin kalkınmasında öneminin büyük ve tarımın olmazsa olmazının da çiftçiler, köylüler ve üreticiler olduğunu aktaran Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halen Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 260 bin çiftçimiz bulunmaktadır. Çiftçi ve köylümüzün sesine, taleplerine kulak verilmesi gerekmektedir. Koronavirüs salgını sürecinde gıda ve üretim zincirinin ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çiftçimiz, köylümüz ve üreticimiz fedakarlık gösterip üretmezse vatandaşlarımız, bazı diğer ülkelerde olduğu gibi Allah göstermesin yiyecek ürünü bulmakta zorlanacaklardı. Bu dönemde çiftçimizin, köylümüzün verdiği emek bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Öztürk, özellikle döviz suikastçılarının ve ekonomik tetikçilerin neden olduğu döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü artışların, Türkiye'de her kesimini etkilediği gibi tarımsal üretim yapan vatandaşları da etkilediğini belirtti.

Çiftçinin hasat öncesi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Öztürk, bu sağlandığı takdirde çiftçinin bir nebze soluk alabileceğini kaydetti.