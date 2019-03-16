MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten Yatırım Mektubu

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İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, İktidar Ortağına Yok

Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı