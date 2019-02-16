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MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Köksal, Projelerini Tanıttı

1 saat önce

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, "40 Proje 20 bin istihdam" sloganıyla projelerinin tanıtımını yaptı.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Köksal, Projelerini Tanıttı, System.String[]
MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, "40 Proje 20 bin istihdam" sloganıyla projelerinin tanıtımını yaptı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, seçimlerden başarıyla çıkacaklarını inandıklarını söyledi.

Kılıç, "1994 ve 2004 yılları arasında MHP'li kardeşlerimiz Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Bu on yıllık sürede fırsatı iyi değerlendirerek
şehre önemli hizmetler, kalıcı eserler kazandırdık. 2019 seçimlerinde de tekrar bunu başarmak, kentin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz." dedi.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Köksal da yeni döneme yönelik Kırşehir için projeler hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bu yola çıktığımızda 80'e yakın çoğu profesör ve doçentten oluşan yatırım ve uzman bir ekip ile Kırşehir 'i mercek altına aldık. Çıkış sloganımız, '40 proje 20 bin istihdam' oldu. Yanı başımızdaki iller Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Konya, Kayseri, Yozgat arasında kalmış olan Kırşehir'in kaderi bu değil, değişmelidir. Bu seçim Kırşehir'in kaderinin seçimidir. O yüzden bu seçimde partiler üstü bakarak, projeler yaptık."

Köksal, tanıtım videoları eşliğinde gerçekleştirmek istediği projeleri vatandaşlara anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:07 Kaynak: AA

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