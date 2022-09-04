MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

04.09.2022 11:36
MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

MHP Kırşehir İl Başkanlığı Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Kırşehir İl Başkanlığı Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Özbağ Belediyesi Çamlık Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, yakın dönemde ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarına Boztepe'den başladıklarını, Kaman, Akpınar, Çiçekdağı, Akçakent, Mucur ve Merkez ilçede toplantıları tamamladıklarını belirtti.

Kılıç, 2023 seçimlerine hazırlandıklarını, bu seçimlerin ülke ve millet için çok önemli olduğunu, Allah'ın izniyle başarıya ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Bu da partililerimizin başarısı ve çalışması ile olacaktır. Onun için seçimden galibiyetle çıkmak, başarmak için tüm partililerimizle birlikte bir, iri ve diri olacağız. Partimize çalışıp, liderimize bağlı kalacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kılıç ve partililer, istişare görüşmelerini sürdürdü.

Toplantıya, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Boztepe, Kaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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