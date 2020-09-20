MHP Kırşehir İl Başkanlığı olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Kırşehir İl Başkanlığı olağan kongresinde Arif Kılıç güven tazeledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yaptı.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeledi.

Yeniden seçilen Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde olduklarını, partisi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni yönetimiyle kendisine destek verenlere teşekkür eden Kılıç, kongrenin ardından tebrikleri kabul etti.