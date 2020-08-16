MHP Kocasinan ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Kocasinan İlçe Başkanlığına Ali Doğan, yeniden seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki 13. Olağan Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yaptığı kongrede, ilçe faaliyet raporu ve bilanço okundu.

Tek listeyle gidilen kongrede 326 delegenin kullandığı oyun tamamını alan Ali Doğan, tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı en makul sürede kongreyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kongrenin önemine değinen Özdemir, "Kayseri milliyetçilik açısından var olduğu günden beri anlam ve önemini korumaktadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye sadakat noktasında gayretini, mücadelesini ve emeğini şimdiye kadar samimiyetle sergilemiş bir teşkilattır." dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise dün gerçekleştirdikleri sekiz ilçe kongresini hiçbir pürüz olmadan tamamladıklarını dile getirdi.

Kongrelerin eksiksiz tamamlanacağını ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını belirten Tok, Kayseri'de güçlü bir yönetim için çalışan tüm dava arkadaşlarına da teşekkür etti.