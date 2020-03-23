MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı Vatandaşların Yardımına Koşuyor - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Teşkilatı'da vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, bu kritik süreçte bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Teşkilatı'da 'Evinde Kal Kocasinan' sloganıyla başlattığı etkinlik kapsamında en büyük risk grubunda bulunan yaşlıların market, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını teşkilat mensupları karşılayacak. Böylece yaşlılar evlerinden çıkmadan yaşamsal faaliyetlerine devam edebilecekler. Özellikle risk taşıyan yaşlıları evlerinde oturmaya davet eden MHP Kocasinan İlçe Başkanı Doğan: "Bu kritik süreçte yetkilerin aldığı tedbirleri uygulamalıyız. Devletimizin yanında olmalıyız. Özellikle 65 üzeri vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın. Bizler, onların market alışverişlerini yapmaya, ilaçlarını temin etmeye hazırız. 1 ekmek dahi alacak olsalar mahallenizdeki güvendiğiniz Ülkücüler sizler için gidip alır ve kapınıza kadar getirir. Allah yardımcımız olsun" dedi.



Here zaman devletin yanında olduklarının altını çizen Doğan: "Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Teşkilatı olarak Ülkemizde mücadele ettiğimiz korona virüs Salgını ile alakalı #evindekalkocasinan diyerek, risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını onların adına onlar evlerinden çıkmadan giderdik.



Gözünü budaktan sakınmayan, her zaman Devletinin Milletinin yanında yer alan Ülkü Neferlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ