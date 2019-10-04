Son Dakika Haberleri: "MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak"
Son Dakika Politika Haber

"MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak"

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleriyle ilgili, MHP'nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleriyle ilgili, MHP'nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkerelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştığını ifade etti.

Söz konusu tezkerelerin, öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının oluşturacağı karma komisyonda görüşüleceğini ve genel kurul gündemine gelip gelmeyeceğinin karara bağlanacağını vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir."

Açıklamasında, MHP'nin bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergilediğine dikkati çeken Yalçın, "MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasında ayrıca "TBMM'nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verdi.

Semih Yalçın, Hükümet, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Semih Yalçın: MHP, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak
16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]