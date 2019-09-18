Son Dakika Haberleri: MHP Konya İl Başkanı görevden alındı
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MHP Konya İl Başkanı görevden alındı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek görevden alındığını açıkladı.

MHP Konya İl Başkanı görevden alındı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek görevden alındığını açıkladı.

Murat Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ile sona erdiğini bildirdi.

Çiçek, "Sonuçta bu bir nöbet devridir ve önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi bayrağı lekelemeden yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davamın ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Çiçek, Konya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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