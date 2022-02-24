MHP Konya İl Başkanı Karaarslan AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Konya İl Başkanı Karaarslan AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti

24.02.2022 13:01
MHP Konya İl Başkanı Karaarslan AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Karaarslan, ziyarette, kamuoyunu bilgilendirme konusunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü, AA'nın da bu anlamda çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Bölge Müdürü Yerlikaya'yı bölgede yürütülen haber çalışmaları nedeniyle tebrik eden Karaarslan, parti olarak basın çalışanlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretleri dolayısıyla Karaarslan'a teşekkür etti.

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Anadolu Ajansı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Konya İl Başkanı Karaarslan AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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