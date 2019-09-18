Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, görevinden alındı.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle 4 Temmuz 2014'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinin, yine Bahçeli'nin takdiriyle bugün son bulduğunu söyledi.

Bu durumun bir nöbet devri olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davam ile liderimiz Bahçeli'nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."