MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın 23 Nisan mesajı - Son Dakika

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaarslan, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini anımsatan Karaarslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu yana milli iradenin ve bağımsızlığın timsali olarak gazilik ünvanı alarak tüm etkinliklerini sürdürmektedir ve her türlü ihanete rağmen de sürdürecektir. Gözlerindeki ışıkta ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman kalpleriyle bizleri geleceğe taşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı koronavirüs salgını dolayısıyla, mahzun geçirecek olan evlatlarımızla, evlerimizde kutluyoruz. Bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp yeniden okullarda, sokaklarda büyük bir coşkuyla kutlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Demokrasimize yönelik tüm tehditlere göğüs geren meclisimiz, halkımız elbet bu günleri de tarih sayfalarında bırakacaktır. Milletimizin hürriyetini ve egemenliğini sembolleştiren, milli iradenin yüzüncü şeref yılında 23 Nisan'ın tüm ülkemize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı 23 Nisan akşamı hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum."