MHP Konya İl Başkanlığına atama

Edinilen bilgiye göre, Murat Çiçek 'in MHP İl Başkanlığı görevinden alındığını duyurmasının ardından parti genel merkezince bu göreve mevcut Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı. Karaaslan'ın il yönetimini oluşturarak kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi. - KONYA

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