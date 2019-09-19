Son Dakika Haberleri: MHP Konya İl Başkanlığına atama
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MHP Konya İl Başkanlığına atama

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı.

MHP Konya İl Başkanlığına atama, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı.


Edinilen bilgiye göre, Murat Çiçek'in MHP İl Başkanlığı görevinden alındığını duyurmasının ardından parti genel merkezince bu göreve mevcut Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı. Karaaslan'ın il yönetimini oluşturarak kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi. - KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Karatay, Konya, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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