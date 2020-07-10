MHP Konya İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu - Son Dakika

MHP Konya İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu.

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte ilçe kongrelerinin, Ağustos ayında yapılacağı belirtildi.

MHP kongre takvimi ve uyulması gereken kurallar ile ilgili bir açıklama yapan Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde Konya teşkilatı olarak ilçe kongre takvimlerimizi belirledik. Kongreleri partimizin kuralları ve ilkeleri doğrultusunda büyük bir coşku ile gerçekleştirerek, en iyi kadrolarla MHP'nin Konya'da başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Karaarslan, kurultay süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"51 yıllık partimizin 13. Olağan Büyük Kurultay süreci Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli tarafından başlatılmıştır. Ağustos ayında ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. Ülkemizin barış ve huzur ortamını zedelemek isteyenlere karşı fırsat verilmeyecek, provokasyonlara oldukça müsait bugünkü ortamda her türlü tahrik ve saldırıya karşı uyanık olunacaktır. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında kongrelerde, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına dikkat edilecektir. Temizliğe, sosyal mesafeye ve maske kullanımına kesinlikle uyulacaktır."

Siyasi gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Karaarslan, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanımızın ifade ettiği gibi, siyaseti, kalın çizgilerle ihata edilmiş akıl ve ahlak sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve ilkelidir. Partimiz milli nitelikli her konuda, ülkemizi haksız yere meşgul edip mesul tutan her soruna şaşmaz ve sarsılmaz düzeyde tavırlı, bu suretle Türkiye tarafındadır. Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını, egemenlik kazanımlarını, bölgesel ve küresel zeminde gösterdiği haklı direnişi sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu bakımdan 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimi sonrası oluşturulan Cumhur İttifakı ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine Cumhur İttifakı ile ulaşacağız. Yenikapı ruhuyla harekete geçen ve gücünü Türk Milleti'nden alan Cumhur İttifakı sarsılmaz bir inanç ve azimle, ülkemizin istiklalini, istikbalini hainlere teslim etmeyecek, şer güçlerin oyunlarını başlarına geçirmeyi sürdürecektir."

Milliyetçi Hareket Partisi, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Konya İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Konya İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]