MHP Konya İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında ilçe kongreleri takvimi belli oldu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte ilçe kongrelerinin, Ağustos ayında yapılacağı belirtildi.

MHP kongre takvimi ve uyulması gereken kurallar ile ilgili bir açıklama yapan Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde Konya teşkilatı olarak ilçe kongre takvimlerimizi belirledik. Kongreleri partimizin kuralları ve ilkeleri doğrultusunda büyük bir coşku ile gerçekleştirerek, en iyi kadrolarla MHP'nin Konya'da başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Karaarslan, kurultay süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"51 yıllık partimizin 13. Olağan Büyük Kurultay süreci Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli tarafından başlatılmıştır. Ağustos ayında ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. Ülkemizin barış ve huzur ortamını zedelemek isteyenlere karşı fırsat verilmeyecek, provokasyonlara oldukça müsait bugünkü ortamda her türlü tahrik ve saldırıya karşı uyanık olunacaktır. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında kongrelerde, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına dikkat edilecektir. Temizliğe, sosyal mesafeye ve maske kullanımına kesinlikle uyulacaktır."

Siyasi gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Karaarslan, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanımızın ifade ettiği gibi, siyaseti, kalın çizgilerle ihata edilmiş akıl ve ahlak sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve ilkelidir. Partimiz milli nitelikli her konuda, ülkemizi haksız yere meşgul edip mesul tutan her soruna şaşmaz ve sarsılmaz düzeyde tavırlı, bu suretle Türkiye tarafındadır. Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını, egemenlik kazanımlarını, bölgesel ve küresel zeminde gösterdiği haklı direnişi sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu bakımdan 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimi sonrası oluşturulan Cumhur İttifakı ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine Cumhur İttifakı ile ulaşacağız. Yenikapı ruhuyla harekete geçen ve gücünü Türk Milleti'nden alan Cumhur İttifakı sarsılmaz bir inanç ve azimle, ülkemizin istiklalini, istikbalini hainlere teslim etmeyecek, şer güçlerin oyunlarını başlarına geçirmeyi sürdürecektir."