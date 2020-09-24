MHP Konya İl Kongresi, pazar günü yapılacak - Son Dakika

MHP Konya İl Kongresi, pazar günü yapılacak

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını, il kongresininse 27 Eylül Pazar günü yapılacağını duyurdu.

MHP Konya İl Kongresi, pazar günü yapılacak, System.String[]

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını, il kongresininse 27 Eylül Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Karaarslan yaptığı yazılı açıklamada, MHP Konya teşkilatlarında 13. Olağan Büyük Kurultay süreci kapsamında 11 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin, 5 Eylül'de sona erdiğini hatırlattı.

İlçe kongrelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını belirten Karaarslan, "Partimizin ilçe kongreleri, her zaman olduğu gibi, 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde de demokratik bir olgunlukla gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle partimizin teşkilatlarının ne kadar güçlü ve diri olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. Pandemiden dolayı, kontrollü ve önlemler dahilinde gerçekleştirdiğimiz ilçe kongrelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

MHP teşkilatlarının koltuklardan güç alan değil, koltuklara güç veren neferler olduğunu vurgulayan Karaarslan, "'İstiklal için birlik istikbal için dirlik' sloganıyla yola çıktığımız 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde il kongremizi de gerçekleştireceğiz. İl Kongremiz 27 Eylül Pazar günü, yaklaşık 600 delegemizin katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

Eylül, Pazar, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Konya İl Kongresi, pazar günü yapılacak - Son Dakika

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