MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

Kara'ya ziyaretlerinde, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da eşlik etti.

Milletvekili Kara, ilçeye varışında ilk olarak ilçe Belediye Başkanı Hasan Koçer 'i makamında ziyaret etti.

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