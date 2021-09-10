MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Kara, ilçeye varışında ilk olarak ilçe Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Ardından Kara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.
Kara'ya ziyaretlerinde, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da eşlik etti.
Kaynak: AA
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