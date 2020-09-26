MHP Korkuteli İlçe Başkanlığına Medine Yapılmışev yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Korkuteli İlçe Başkanlığına Medine Yapılmışev yeniden seçildi.
Recep Gürbüz Spor Salonunda gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede, Yapılmışev 386 delegenin 353'nün oyunu alarak, ilçe başkanlığına getirildi.
MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, kongrede, ilçe başkanı Yapılmışev ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Kongreye Merkez Yönetim Kurulu üyesi Özgür Bayraktar, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, çok sayıda davetli ve partili katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:13 - Kaynak: AA
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