MHP Korkuteli İlçe Başkanlığından "askıda ekmek" kampanyasına destek - Son Dakika

MHP Korkuteli İlçe Başkanlığı, "askıda ekmek' kampanyasına destek verdi.

İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve yönetim kurulu üyeleri, Girne ve Eski Antalya Caddesi'ndeki ekmek fırınlarına giderek askıya konulması için ekmek aldı.

Yapılmışev, burada yaptığı açıklamada, toplumsal yardımlaşmayı ön plana çıkaran kampanyaya ilçedeki beş fırında destek verdiklerini, hazırladıkları afişlerle de ilçede kampanyaya ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.