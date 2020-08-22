MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı güven tazeledi - Son Dakika

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, görevine yeniden seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda yapılan 13. olağan kongrede, başkanlığa tek aday olan mevcut başkan Atlı, güven tazeledi.

Atlı, yaptığı konuşmada, MHP'nin Adana'da kurulduğunu, Kozan'ın da parti için önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse Cumhur İttifakı ile vatanın bekası için çıktığımız yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. İttifak karşılıksız, çıkarsız bir şekilde 'Pazara kadar değil mezara kadar' devam edecektir." dedi.

Kongreye partililer de katıldı.